La Liga Sanjuanina de Fútbol programó la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera A. Alianza es el único líder del campeonato y mantiene el puntaje ideal con 21 unidades. Desamparados y Minero se ubican como escoltas a cinco puntos del puntero.
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Confirmaron los días y horarios para la fecha 8 del Clausura
La Liga Sanjuanina anunció la programación de la fecha 8 que se jugará entre viernes, sábado y domingo. Alianza, el líder del certamen, jugará en la tarde del sábado.