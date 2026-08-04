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Confirmaron los días y horarios para la fecha 8 del Clausura

La Liga Sanjuanina anunció la programación de la fecha 8 que se jugará entre viernes, sábado y domingo. Alianza, el líder del certamen, jugará en la tarde del sábado.

La Liga Sanjuanina de Fútbol programó la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera A. Alianza es el único líder del campeonato y mantiene el puntaje ideal con 21 unidades. Desamparados y Minero se ubican como escoltas a cinco puntos del puntero.

La fecha 8 tendrá la particularidad de que contará con un partido con ambas parcialidades. Trinidad y Desamparados jugarán, en la noche del viernes, en el barrio Atlético.

Torneo Apertura

Fecha 8

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Viernes:

16.00; López Peláez vs. Juv. Zondina

21.30; Trinidad vs. Desamparados (con ambas hinchadas)

Sábado:

16.00; San Lorenzo vs. 9 de Julio

16.00; Colón Jr. vs. Peñarol

16.00; Marquesado vs. Alianza

16.00; Minero vs. Carpintería (en Juv. Unida)

16.00; Sarmiento vs. Villa Ibáñez

Domingo:

16.00; Atenas vs. Unión

16.00; Def. de Argentinos vs. Rivadavia (en Peñarol)

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