Murió un ciclista de 19 años tras chocar contra un vehículo en plena carrera

Cerca de una hora después del accidente, el mayor Tiago Machado, de la Guardia Nacional Republicana (GNR, similar a la Guardia Civil española), explicó en declaraciones a periodistas que el accidente se produjo por "una colisión entre el ciclista y un vehículo ligero", y que todavía investigan las demás condiciones en las que se produjo el suceso y sus causas.

El fallecimiento de Finlay Tarling pone en duda la continuación de la 87ª Vuelta a Portugal y, en palabras del director de la prueba, el español Ezequiel Mosquera, todavía "no hay nada planificado".

"No hay nada planificado a día de hoy. Acabamos de cruzar la meta, no tenemos nada en mente sobre si continuar con la carrera... Y mañana será otro día", declaró a los periodistas el exciclista gallego.

Sin embargo, el presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, defendió a la prensa que "la carrera tendrá que continuar" y pidió "fuerza a los atletas para terminar estas dos jornadas" que quedan por disputar.

As imagens mostram o local do acidente que provocou a morte de Finlay Tarling, de 19 anos, durante a Volta a Portugal. O jovem ciclista foi atingido por um veículo que circulava em sentido contrário à prova.

Son varias las autoridades portuguesas que han reaccionado ante la tragedia: El presidente del país, António José Seguro, lamentó lo ocurrido en un comunicado y expresó su "profundo pesar por el trágico fallecimiento" del ciclista galés, mientras que el primer ministro luso, Luís Montenegro, transmitió su "más sentido pésame" a la familia, al equipo y a los miembros del pelotón en las redes sociales.

As imagens mostram o local do acidente que provocou a morte de Finlay Tarling, de 19 anos, durante a Volta a Portugal. O jovem ciclista foi atingido por um veículo que circulava em sentido contrário à prova.



Fonte: CNN Portugal#VoltaAPortugal #FinlayTarling #Ciclismo pic.twitter.com/XdcKZMFMq0 — Hora H (@ahorahnoticias) August 14, 2026

Finlay Tarling, nacido el 2 de octubre de 2006, se incorporó a la cantera de la NSN en 2025, cuando el equipo suizo se denominaba entonces Israel-Premier Tech. La Volta a Portugal era la primera gran prueba de su trayectoria y, a lo largo de la carrera, destacó en las dos jornadas de contrarreloj, con un undécimo puesto en el prólogo y un decimoquinto en la quinta etapa.

Finlay era el hermano menor de Josh Tarling, que corre para el equipo Netcompany INEOS.