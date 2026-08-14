Báez remontó ante Dimitrov y avanzó a segunda ronda en Cincinnati

El búlgaro sufrió un fuerte bajón físico y el argentino aprovechó para cerrar el partido por 1-6, 6-3 y 6-4 en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos.

Para la segunda ronda del torneo que se está disputando en el estado de Ohio en Estados Unidos, Báez enfrentará al estadounidense Learner Tien, número 16 del ranking ATP.

Cerúndolo avanza con firmeza en Cincinnati

Otro de los argentinos, Juan Manuel Cerúndolo, debutó con una sólida victoria en el ATP Masters 1000 de Cincinnati.

El argentino derrotó este viernes al estonio Mark Lajal, 159° del ranking ATP, por 6-4 y 6-4, en el primer enfrentamiento entre ambos.

Cerúndolo comenzó con un quiebre y dominó con su derecha para llevarse el primer set. En el segundo parcial volvió a marcar diferencias desde el inicio y sostuvo la ventaja hasta cerrar el partido con su servicio.

El argentino había caído en segunda ronda de Montreal ante Casper Ruud. Ahora enfrentará al francés Arthur Rinderknech por la segunda ronda.

En el último enfrentamiento de la jornada, Marco Trungelliti se medirá ante el serbio Hamad Medjedovi.