"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Conmebol

¿Por qué la Conmebol abrió un expediente a dos jugadores de River?

Ambos incumplieron algunos puntos del Manual de Clubes del certamen y quedaron expuestos a una sanción.

Los cuartos de la Copa Libertadores 2025 fueron para el olvido en Núñez. Con dos derrotas frente a Palmeiras, a pesar de la mejoría de River en la revancha en el Allianz Parque, esta vez no hubo lugar para una épica. La eliminación fue un golpe duro para el equipo de Marcelo Gallardo y además de lo futbolístico dejó otra secuela porque la Conmebol le abrió un expediente disciplinario a dos jugadores.

Tal como indica el informe, tanto Gonzalo Montiel como Enzo Pérez incumplieron algunos puntos del Manual de Clubes del certamen organizado por Confederación Sudamericana: los artículos son el 7.3.4.1, relacionado al contacto de los jugadores con la prensa que tiene los derechos de transmisión, 4.2.13, que habla de "instalaciones de hospitalidad” y el 4.5.1, que habla de los "requerimientos de espacios, instalaciones y construcciones" para la transmisión de los partidos.

image

Te puede interesar...

De esta manera, aunque el informe no brinda más detalles, todo indica que se debe al silencio de los protagonistas luego de la eliminación. Es que luego de la caída y un final caliente en San Pablo, los jugadores de River se retiraron del campo de juego sin brindar declaraciones, cuando es normal que enfrenten los micrófonos al menos dos protagonistas. En este caso, Montiel y Pérez se fueron en silencio y quedaron expuestos a una sanción.

De todas formas, pensando en una posible participación en la próxima edición, en caso de que se determine aplicarles un castigo a Montiel y Pérez será económico y no deportivo. Como es habitual, el monto será descontado automáticamente del monto a recibir por River en concepto de derechos de Televisación y Patrocinio.

Por el momento, resta esperar el informe final y la notificación para conocer si serán sancionados o simplemente quedará en una advertencia a futuro.

Temas

Te puede interesar