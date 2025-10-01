Los cuartos de la Copa Libertadores 2025 fueron para el olvido en Núñez. Con dos derrotas frente a Palmeiras, a pesar de la mejoría de River en la revancha en el Allianz Parque, esta vez no hubo lugar para una épica. La eliminación fue un golpe duro para el equipo de Marcelo Gallardo y además de lo futbolístico dejó otra secuela porque la Conmebol le abrió un expediente disciplinario a dos jugadores.
¿Por qué la Conmebol abrió un expediente a dos jugadores de River?
Ambos incumplieron algunos puntos del Manual de Clubes del certamen y quedaron expuestos a una sanción.