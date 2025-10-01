¿Por qué la Conmebol abrió un expediente a dos jugadores de River?

De esta manera, aunque el informe no brinda más detalles, todo indica que se debe al silencio de los protagonistas luego de la eliminación. Es que luego de la caída y un final caliente en San Pablo, los jugadores de River se retiraron del campo de juego sin brindar declaraciones, cuando es normal que enfrenten los micrófonos al menos dos protagonistas. En este caso, Montiel y Pérez se fueron en silencio y quedaron expuestos a una sanción.

De todas formas, pensando en una posible participación en la próxima edición, en caso de que se determine aplicarles un castigo a Montiel y Pérez será económico y no deportivo. Como es habitual, el monto será descontado automáticamente del monto a recibir por River en concepto de derechos de Televisación y Patrocinio.

Por el momento, resta esperar el informe final y la notificación para conocer si serán sancionados o simplemente quedará en una advertencia a futuro.