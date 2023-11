Pampita le consiguió entradas al nene que vendió su play para viajar a Río

“Rifé mi play para venir acá. Y rifamos la moto de mi papá. ¡Y no tenemos ni entrada! ¡Pero mirá lo que es esto: esto es Boca loco! ¡Dale Boca!”, dice el pequeño en un video de TyC Sports que se difundió en Tik Tok.

Y en el siguiente, desde la playa y ya más tranquilo, el niño se explayó sobre su fanatismo: “Tranquilito. Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto!. Primero viene Boca, Boca, Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”. ¿Qué daría por ver a su club salir campeón? “Mi casa, vivo en la calle por un año. ¡Daría todo! Devolvería el Mundial por Boca”, respondió el pequeño.