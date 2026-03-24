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Cerúndolo y Etcheverry juegan en el Masters 1000 de Miami

Etcheverry, se enfrentará con el estadounidense Tommy Paul (22°) y Cerúndolo, se medirá con el francés Ugo Humbert (31°).

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo (18°) y Tomás Etcheverry (29°) jugarán este martes sus partidos correspondientes a los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

El primero de ellos en salir a la cancha será Etcheverry, quien tendrá un interesante enfrentamiento no antes de las 15 con el estadounidense Tommy Paul (22°), un jugador que el año pasado supo ser top 10 y que busca volver a las primeras posiciones del ranking ATP.

Etcheverry, que el mes pasado conquistó su primer título al quedarse con el ATP 500 de Río, se metió en esta instancia luego de sus buenos triunfos ante el belga Zizou Bergs y la promesa española Rafael Jódar.

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Más tarde, no antes de las 20, será el turno de Cerúndolo, quien se medirá con el francés Ugo Humbert (31°) con el objetivo de meterse en los cuartos de final y repetir lo hecho en este torneo el año pasado.

Cerúndolo tiene una gran historia en el Masters 1000 de Miami, ya que no solo alcanzó los cuartos de final el año pasado, sino que en el 2022 también llegó a semifinales.__IP__

En sus presentaciones previas, el argentino mejor ubicado en el ranking derrotó a su compatriota Thiago Tirante, mientras que en la tercera ronda dio el gran golpe y eliminó al ruso Daniil Medvedev, quien venía de alcanzar la final en Indian Wells.

El cronograma del día en el Masters 1000 de Miami

  • Jannik Sinner (2°) - Alex Michelsen
  • Alexander Zverev (3°) - Quentin Halys
  • Taylor Fritz (6°) - Jiri Lehecka
  • Francisco Cerúndolo (18°) - Ugo Humbert (31°)
  • Frances Tiafoe (19°) - Térence Atmane
  • Tommy Paul (22°) - Tomás Etcheverry (29°)
  • Valentin Vacherot (24°) - Arthur Fils (28°)
  • Sebastian Korda (32°) - Martín Landaluce

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