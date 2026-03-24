Cerúndolo y Etcheverry juegan en el Masters 1000 de Miami

Más tarde, no antes de las 20, será el turno de Cerúndolo, quien se medirá con el francés Ugo Humbert (31°) con el objetivo de meterse en los cuartos de final y repetir lo hecho en este torneo el año pasado.

Cerúndolo tiene una gran historia en el Masters 1000 de Miami, ya que no solo alcanzó los cuartos de final el año pasado, sino que en el 2022 también llegó a semifinales.__IP__

En sus presentaciones previas, el argentino mejor ubicado en el ranking derrotó a su compatriota Thiago Tirante, mientras que en la tercera ronda dio el gran golpe y eliminó al ruso Daniil Medvedev, quien venía de alcanzar la final en Indian Wells.

El cronograma del día en el Masters 1000 de Miami