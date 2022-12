Pablo Aimar habló sobre su emoción tras el gol de Messi a México

"Me dio una emoción bárbara. Hacía un mes había muerto mi señora, la mamá de Pablo, con la que tenía una afinidad muy grande. Me emocionó mucho verlo llorar", expresó Ricardo Aimar, su padre, en una Así Son Las Cosas. "Después le pregunté me dijo 'se me cruzó todo: mamá, el gol que hizo Messi, todo'. También me dijo que estaba muy impresionado con el tema ese de quedar afuera, por suerte pasamos", agregó más tarde.