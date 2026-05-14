El gobernador Marcelo Orrego participó de la presentación oficial de la 13ª edición del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del Rally Raid a nivel mundial, que se desarrollará entre el 23 y el 29 de mayo en las provincias de San Juan y Mendoza.
Pilotos de elite internacional llegan para la 13ª edición del Desafío Ruta 40
La competencia reunirá a destacados pilotos internacionales como Carlos Sainz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Kevin Benavides y Luciano Benavides, entre otros referentes de la especialidad.