Pilotos de elite internacional llegan para la 13ª edición del Desafío Ruta 40

Del acto también participaron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente del evento, David Eli; y la vicepresidenta de EMETUR, Cinthia Maggioni, entre otros funcionarios.

Durante su discurso, Orrego destacó la importancia de que San Juan vuelva a ser sede de una competencia internacional de estas características y remarcó el impacto positivo que tendrá para la provincia. “Agradezco la oportunidad de recibir este evento internacional de rally en San Juan, destacando el esfuerzo conjunto de autoridades, equipos y la articulación público-privada. Este evento no solo promueve el deporte como política de Estado, sino que también muestra nuestra cultura, paisajes y hospitalidad al mundo, generando impacto turístico y económico. Invito a todos a disfrutarlo con responsabilidad y reitero que San Juan siempre estuvo abierta para recibirlos”, expresó el mandatario provincial.