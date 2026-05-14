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Pilotos de elite internacional llegan para la 13ª edición del Desafío Ruta 40

La competencia reunirá a destacados pilotos internacionales como Carlos Sainz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Kevin Benavides y Luciano Benavides, entre otros referentes de la especialidad.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la presentación oficial de la 13ª edición del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del Rally Raid a nivel mundial, que se desarrollará entre el 23 y el 29 de mayo en las provincias de San Juan y Mendoza.

Del acto también participaron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente del evento, David Eli; y la vicepresidenta de EMETUR, Cinthia Maggioni, entre otros funcionarios.

Durante su discurso, Orrego destacó la importancia de que San Juan vuelva a ser sede de una competencia internacional de estas características y remarcó el impacto positivo que tendrá para la provincia. “Agradezco la oportunidad de recibir este evento internacional de rally en San Juan, destacando el esfuerzo conjunto de autoridades, equipos y la articulación público-privada. Este evento no solo promueve el deporte como política de Estado, sino que también muestra nuestra cultura, paisajes y hospitalidad al mundo, generando impacto turístico y económico. Invito a todos a disfrutarlo con responsabilidad y reitero que San Juan siempre estuvo abierta para recibirlos”, expresó el mandatario provincial.

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El Desafío Ruta 40 es una competencia puntuable por el Campeonato Mundial de Rally Raid y cuenta con la fiscalización de la Federación Internacional del Automóvil y la Federación Internacional de Motociclismo. En esta edición, San Juan Capital y San Rafael serán sede de los respectivos campamentos de la carrera.

La competencia reunirá a destacados pilotos internacionales como Carlos Sainz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Kevin Benavides y Luciano Benavides, entre otros referentes de la especialidad.

Según detalló la organización, la competencia contará con una grilla de 140 participantes distribuidos en las categorías Camionetas, Motos, UTV, SSV y Quads. Además, destacaron el fuerte impacto económico que generará el evento en la región, considerando que el 65% de los competidores serán extranjeros e integran equipos oficiales de distintas escuderías internacionales.

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