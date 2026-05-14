El teatro independiente sanjuanino sigue sumando propuestas que invitan a la reflexión profunda a través del humor absurdo y lo cotidiano. Este sábado, el grupo Treta regresa a las tablas con "PIC-NIC", una adaptación del reconocido manifiesto antibélico de Fernando Arrabal que busca interpelar al espectador sobre la fragilidad humana y las lógicas de la violencia.
El grupo Treta presenta "PIC-NIC", un manifiesto antibélico
Bajo la dirección de Rosita Yunes, la obra inspirada en el texto de Fernando Arrabal tendrá su segunda función este sábado 16 de mayo.