El grupo Treta presenta "PIC-NIC", un manifiesto antibélico

La cita será en La Sala de Ensayos y Puestas Escénicas, ubicada en Rivadavia, en lo que promete ser una "trinchera" lista para recibir al público en su segunda función de la temporada.

Sobre la puesta

La obra cuenta con las actuaciones de Emiliano Fernández, Jesús Galván, Valentina Viviani y Francisco Fernández. Bajo la dirección de Rosita Yunes y con el diseño lumínico de Lucas Gastón Ozorio, la pieza utiliza lo absurdo como una lupa para mirar de frente los conflictos bélicos y la extraña lógica en la que, a veces, se sumerge la sociedad.