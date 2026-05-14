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El grupo Treta presenta "PIC-NIC", un manifiesto antibélico

Bajo la dirección de Rosita Yunes, la obra inspirada en el texto de Fernando Arrabal tendrá su segunda función este sábado 16 de mayo.

El teatro independiente sanjuanino sigue sumando propuestas que invitan a la reflexión profunda a través del humor absurdo y lo cotidiano. Este sábado, el grupo Treta regresa a las tablas con "PIC-NIC", una adaptación del reconocido manifiesto antibélico de Fernando Arrabal que busca interpelar al espectador sobre la fragilidad humana y las lógicas de la violencia.

La cita será en La Sala de Ensayos y Puestas Escénicas, ubicada en Rivadavia, en lo que promete ser una "trinchera" lista para recibir al público en su segunda función de la temporada.

Sobre la puesta

La obra cuenta con las actuaciones de Emiliano Fernández, Jesús Galván, Valentina Viviani y Francisco Fernández. Bajo la dirección de Rosita Yunes y con el diseño lumínico de Lucas Gastón Ozorio, la pieza utiliza lo absurdo como una lupa para mirar de frente los conflictos bélicos y la extraña lógica en la que, a veces, se sumerge la sociedad.

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El registro fotográfico, clave para capturar la estética de la obra, estuvo a cargo de Betina Echegaray, destacando la potencia visual de una propuesta que sus propios realizadores definen como "una bomba".

Coordenadas para asistir

Debido a que la capacidad del espacio es limitada, se recomienda realizar reservas previas. Un detalle distintivo de esta función es su modalidad de entrada, apostando a la accesibilidad cultural.

  • Fecha: Sábado 16 de mayo.

  • Hora: 21:30 hs.

  • Lugar: Av. Benavidez oeste 2316, Rivadavia.

  • Entrada: A la gorra consciente (sugerido desde $5000).

  • Reservas: 264 6213600.

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