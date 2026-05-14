San Juan celebrará el mes de los Museos del 18 al 30 de mayo

En este sentido, remarcaron que los museos y centros culturales de San Juan se han consolidado como lugares de encuentro para toda la comunidad, con propuestas destinadas a niños, jóvenes y familias enteras. Según datos oficiales, las ediciones 2024 y 2025 convocaron a más de 100 mil personas.

Las instituciones participantes vienen trabajando desde hace meses de manera articulada y colaborativa para diseñar una programación diversa y atractiva. Las reuniones organizativas se realizaron en la sede del Museo Franklin Rawson, epicentro de la coordinación de las actividades.

La edición 2026 contará con la participación de espacios dependientes del Gobierno provincial y de municipios, además de colectivos artísticos independientes y representantes de la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.

Desde la organización señalaron que el objetivo es continuar revalorizando el rol de los museos en la sociedad, promoviendo espacios de reflexión, diálogo y debate, además de fomentar la conservación y el acceso al patrimonio cultural.

El lema elegido este año por el ICOM, “Museos uniendo un mundo dividido”, pone el foco en el potencial de estas instituciones como puentes culturales y sociales, capaces de promover el entendimiento, la inclusión y la paz entre las comunidades.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la provincia y estarán abiertas a toda la comunidad. Para conocer el cronograma visitar el Instagram del Muso Franklin Rawson

En esta edición participan las siguientes instituciones:

- Museo de Bellas Artes Franklin Rawson

- Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco

- Museo Histórico Policial Subcomisario Gabriel Guzzo

- Museo Arqueológico Prof. Mariano Gambier

- Museo y Biblioteca Hnos. Nacif Weiss

- Instituto y Museo de Ciencias Naturales

- Tornambé, Centro de Creación y Museo de Artes Visuales

- Museo de la Historia Urbana

- Museo Manzini

- Centro Cultural Estación San Martín

- Centro Cultural José A. Conte Grand

- Chalet Cantoni - Casa Cultural

- Complejo Cultural La Superiora

- Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda de San Martín

- Casa Leo – Compañía Creativa

- Artify - Galería de Arte

- Abrojo – Galería de Arte

- Bunker

- Mítica Ilustradoras

- 18 mundos – Colectivo artístico

- Cine Teatro Municipal

- Dirección de Bibliotecas Populares

- Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan

- Casa España

- Ateneo Cultural Femenino Paula Albarracín de Sarmiento

- Universidad Católica de Cuyo

- Universidad Nacional de San Juan

- Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

- Instituto de Expresión Visual, UNSJ

- Departamento de Artes Visuales, UNSJ

- Municipalidad de la Capital

- Municipalidad de Rawson