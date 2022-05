Nicolás Tivani se quedó con la 83° Clásica Mendoza-San Juan

La Agrupación participó con seis ciclistas y todos tuvieron una actuación destacada, además del triunfo de Nicolás, Alarcón fue quinto, Gerardo Tivani fue séptimo, Daniel Juárez terminó octavo y el debutante Victor Arroyo completó en el puesto 10°. Julian Díaz, en tanto, fue ganador en Juniors.

"Carlos Gómez me permitió ir a correr el Desafío a Río Pinto y cuando volví me dieron la confianza para que pueda correr hoy, me mañosean mucho por eso devolverle esa confianza con una victoria y más en una clásica, es hermoso. Ahora veremos como nos va en el Panamericano, ojalá se de y sino después seguro habrá revancha", expresó Nico.

Clasificación Clásica Mza-SJ (162.5 kms)

1 Nicolás Tivani (AVF) 3h23m30s

2 Leandro Velardez (Mun.de Pocito)

3 Leonardo Cobarrubia (SEP)