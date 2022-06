Nadal debutó con un sufrido triunfo ante el argentino Cerúndolo

“Todo el crédito a Fran, jugó muy bien, fue un rival muy difícil”, declaró Nadal después de quedarse con la victoria. “Para mí es un placer regresar acá después de tres años y siempre me siento felíz de jugar en esta cancha”, manifestó por su vuelta al Grand Slam Inglés, al tiempo que reconoció que el terreno es un contrincante aparte para su juego: “No es la superficie que jugamos mas a menudo, los últimos tres año no puse un pie en el césped así que me tomó tiempo prepararme para este partido, todos los días es una prueba y este partido ha sido una de ellas”.

Antes de este juego, Sebastián Báez le dio la primera celebración a los representantes albicelestes en este Grand Slam. El tenista de 21 años, ubicado en el 35° lugar del ranking, superó en tres sets al japonés Taro Daniel (118° del mundo) tras más de dos horas y veinte minutos de trámite: 6-4, 6-4 y 7-5. Fue la primera celebración para esta delegación argentina tras las caídas de Federico Delbonis (ante el neerlandés Tim van Rijthoven), Tomás Etcheverry (vs. el francés Ugo Humbert) y Federico Coria (contra el checo Jiri Vesely).

Uno de los mejores prospectos argentinos ahora tendrá una dura batalla en la siguiente ronda contra el belga David Goffin, quien a sus 31 años se ubica en el puesto 58° del conteo mundial tras haber llegado a ser 7 del mundo en el 2017. El europeo triunfó en su estreno contra el moldavo Radu Albot.

Otro que festejó fue Diego Schwartzman al vencer por 6-3, 6-2 y 6-2 a Kozlov para clasificarse a la segunda ronda en 2 horas y 20 minutos. Su próximo rival será el británico Liam Broady o el eslovaco Lukas Klein. El Peque iba a enfrentar Borna Coric, pero el croata se bajó por una lesión en el hombro y en su lugar tendrá el beneficio de lucky loser el norteamericano Stefan Kozlov.

Por su parte, Christian Garín se benefició de una situación similar ya que en primer lugar debía toparse con Matteo Berrettini –finalista de la edición 2021– pero finalmente lo hizo contra el sueco Elias Ymer porque el italiano tiene coronavirus y debió bajarse del cuadro. Fue triunfo para el chileno por 6-3, 7-5 y 6-4.

También están planificadas las presentaciones sudamericanas de Facundo Bagnis y el colombiano Daniel Galán.

LOS PARTIDOS DESTACADOS DE LA JORNADA

• Daniel Galán (Col) vs. Domink Koepfer (Ale) (no antes de las 13.30)

• Facundo Bagnis (Arg) vs. Dennis Novak (Aus) (no antes de las 13.30)

• Stéfanos Tsitsipas (Gre) vs. Alexander Ritschard (no antes de las 13.30)

* Hora Argentina

