Nadal alcanzó su puesto más bajo del ranking desde 2002

Luego de no disputar el abierto de Estados Unidos, el mallorquín perdió los 180 puntos que había logrado en la edición del 2022 y descendió 100 posiciones respecto a la última actualización, siendo la más baja en 21 años, cuando con 16 era el 261 de la tabla mundial. Al no disputar un partido oficial desde el 18 de enero, el histórico tenista español, actualmente, posee un total de 255 créditos, por lo que, en caso de no competir en ningún torneo en lo que resta del año, Nadal quedaría con tan solo las 45 unidades del Australia Open, en el cual quedó eliminado en la segunda ronda.