Milei recibió una camiseta de Inter Miami autografiada por Messi

Los Mas, propietarios de Inter Miami junto a David Beckham, visitaron Buenos Aires y se reunieron con Milei en la Casa Rosado, una encuentro que duró más de una hora y que se cerró con un momento especial. Jorge y José le regalaron una camiseta particular al presidente, y no solo porque tiene la firma de Messi. Es una versión inédita, que no fue presentada. Y tiene la 9 en la espalda.

Video: Milei con la nueva camiseta de Inter Miami, firmada por Messi

"Con cariño, Leo"



Messi le mandó a Milei una camiseta firmada. Prepárense que se vienen las lágrimas de los kukas. pic.twitter.com/9aXiIXzD4W — lorem ipsum (@altashanta) February 6, 2025

Del encuentro también participó Karina, hermana de Javier, quien tuvo su camiseta. En la reunión se habló de todo un poco, desde las familias de cada uno hasta de historia. Fue el primer acercamiento entre las partes.