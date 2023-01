Messi habló por primera vez tras la consagración en Qatar

En su primera aparición en los medios como campeón del mundo, Messi expresó que desde el 18 de diciembre de 2022 "cambió todo" porque se dio lo que había soñado y deseado a través del tiempo.

"Desde ese día cambió todo para mí. Se dio lo que tanto soñaba y deseaba durante mi carrera", destacó el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

"Lo dije antes de que pase. Todo lo que imaginaba iba a ser chico, fue mucho más de lo que imaginaba", reconoció el astro desde su casa en París en una charla en la que recorrió todas las vivencias del mes vivido en Qatar.

"Es difícil explicar lo que sentí. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y no podés creer que lo conseguimos. Es decir 'ya está, se terminó, se dio'. Me tocó conseguir todo en mi carrera y esto fue cerrar mi carrera de manera única", remarcó el rosarino.

Durante su repaso por el camino del seleccionado argentino en el Mundial, el capitán admitió que después de la derrota contra Arabia Saudita fueron los días "más duros" pero que siempre confió en el "grupo".

En este sentido, el crack de Paris Saint Germain valoró la importancia de tener el acompañamiento de su familia.

"Disfruté muchísimo de todo, el antes y el después del Mundial. Fue un mes de mi vida impresionante. Thiago estaba enloquecido, Mateo hacía cuentas y Ciro es el que menos entiende pero lo vivieron como hinchas. Cuando volvimos extrañamos el día a día en Qatar. La pasamos muy bien", recordó.

"Hubo épocas con muchas decepciones, finales perdidas y recibí críticas de todos los colores. Sabía que mi familia sufría como yo o más y ellos me demostraron que estaban fuertes. Se dijeron cosas injustas que sobrepasaron lo futbolístico y eso me molestó y me dolió. Ahora con la Copa América y el Mundial ya no queda nada más, se terminó", manifestó, con alivio.

Messi reveló que la noche previa a la final contra Francia pudo "dormir bien" y "tranquilo" y aunque contó que no volvió a ver el partido completo, sí observó los "videos y resúmenes".

Uno de los más virales fue su imagen antes del penal decisivo pateado por Gonzalo Montiel y el propio Messi negó que haya nombrado a su abuela o a Maradona en la plegaria al cielo.

"No me acuerdo bien, le hablaba a 'Cachete' para que lo meta y no nos haga sufrir más. Le pedía a Dios que se termine", narró.

Luego, el jugador con más partidos jugados en la historia de los Mundiales habló sobre el beso que le dio al trofeo de la Copa del Mundo por fuera del protocolo de premiación.

"La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba y me decía 'vení, agarrame'. Vi que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé", sostuvo.

En este sentido, Messi reconoció que la imagen del Mundial de Brasil 2014 "siempre va a estar" y "no se borra" pero ahora quedó "a un costado".

Después de varias horas en Qatar llegó el momento del viaje a Buenos Aires y el reencuentro con la gente que había vibrado durante todo el Mundial con el seleccionado

"Siento que les regalamos un mes inolvidable e imborrable. La gente estuvo un mes sin que importe nada más que esperar el partido de la Selección, un mes solo y por el Mundial. Y que termine de esta manera hizo que el pueblo argentino explote de felicidad", recalcó.

La alegría por su imagen con la Copa del Mundo no fue exclusivamente de los argentinos ya que Messi también sintió que fanáticos de otros países deseaban su coronación.

"Es increíble e inexplicable, creo nunca se dio o por lo menos no lo recuerdo. La gente quería verme con la Copa", estimó.

A pedido del entrevistador, Andrés Kusnetzoff, Messi reflexionó sobre su carrera y confesó lo que le diría al niño que se fue de Rosario para Barcelona a cumplir su sueño de jugar al fútbol.

"Le diría que le espera algo extraordinario que no podría imaginar. Que va a tener un camino muy hermoso, con momentos duros por superar, pero que no renuncie a su sueño porque va a tener su recompensa más deseada. Es una película con final feliz", completó.