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Mario Kempes y Andrés Iniesta, los encargados de entrar la Copa del Mundo al estadio

El artillero cordobés y el crack español, autores de goles trascendentales en las finales de 1978 y 2010, respectivamente, los encargados de llevar el trofeo en el estadio de Nueva Jersey.

El Mundial 2026 tendrá un momento cargado de simbolismo antes de la final entre Argentina y España. La Copa del Mundo será ingresada al estadio MetLife de Nueva Jersey por dos leyendas del fútbol: Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta.

El exdelantero cordobés, máximo goleador y figura de Argentina en el Mundial de 1978, compartirá ese honor con el histórico mediocampista español, autor del gol que le dio a España su único título mundial en la final de Sudáfrica 2010.

Ambos quedaron inmortalizados por convertir los tantos más importantes de sus respectivas selecciones en esas finales mundialistas y ahora serán los encargados de llevar el trofeo al campo de juego en la previa del encuentro decisivo.

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La presencia de Kempes e Iniesta será uno de los grandes atractivos de la ceremonia previa a la final, que enfrentará a dos selecciones con la ilusión de escribir una nueva página en la historia del fútbol.

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