El Mundial 2026 tendrá un momento cargado de simbolismo antes de la final entre Argentina y España. La Copa del Mundo será ingresada al estadio MetLife de Nueva Jersey por dos leyendas del fútbol: Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta.
Mario Kempes y Andrés Iniesta, los encargados de entrar la Copa del Mundo al estadio
El artillero cordobés y el crack español, autores de goles trascendentales en las finales de 1978 y 2010, respectivamente, los encargados de llevar el trofeo en el estadio de Nueva Jersey.