Luis Suárez se retirá de la selección Uruguaya

"Quiero que sepan que el viernes, y me cuesta decirlo, será mi último partido con la Selección de mi país. Es algo que venía pensando, lo venía analizando, y es el momento indicado. Lo voy a jugar con la misma ilusión que jugué el primero en 2007", expresó Suárez, el máximo goleador histórico de la Celeste con 69 goles en 142 partidos.

Suárez, quien viene de marcar dos goles en la reciente victoria de Inter Miami sobre Chicago Fire, detalló entre lágrimas que siente que dio todo por la Celeste y que es el momento adecuado para dar un paso al costado. "Di todo lo que podía por la selección, el máximo. No tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a cada hincha uruguayo que me alentó en los últimos días. Eso refleja lo que representé para mi país. Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado. Tengo 37 años, el próximo Mundial está lejos", añadió el delantero.