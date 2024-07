Los Pumas 7s vencieron a Kenia en el debut en los JJ.OO.

El equipo argentino debió afrontar el clima hostil que impuso el público francés, ya que fue abucheado durante todo el partido y se pusieron del lado de los keniatas.

Argentina, que comenzó el encuentro con Germán Schulz, Matteo Graziano, Agustín Fraga, Santiago Álvarez (c), Tobías Wade, Matías Osadczuk y Santiago Mare, no pudo sostener la presión impuesta por el rival, que sorprendió con un try y la posterior conversión para ponerse 7-0.