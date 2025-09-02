Los Pumas 7's conocieron su calendario de la nueva temporada

El cierre de la primera etapa será en Estados Unidos, en una ciudad aún no definida, el 14 y 15 de marzo. Allí concluirán los seis torneos iniciales antes de dar paso a las etapas decisivas del SVNS World Championship, donde se sumarán los cuatro mejores del SVNS 2 para totalizar 12 seleccionados.

El nuevo formato tendrá como protagonistas a solo ocho equipos fijos: Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España.

Los Pumas 7’s llegan como bicampeones del circuito, tras conquistar medallas de oro en Perth, Vancouver y Hong Kong, y de bronce en Dubai y Singapur, consolidándose como uno de los seleccionados más fuertes del mundo.

¡Fechas y sedes de nuestra próxima temporada!



Más información acá: https://t.co/yq8TirLEdJ#SeVenComoNunca — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) September 1, 2025

En paralelo, Las Yaguaretés también tendrán un año cargado de competencia. El seleccionado femenino disputará en enero el SVNS 3, buscando un boleto al SVNS 2, que se desarrollará en febrero y marzo en dos etapas.

El gran objetivo será clasificar al SVNS World Championship, que se jugará en Valladolid (29 al 31 de marzo), Hong Kong (17 al 19 de abril) y Bordeaux (5 al 7 de junio), donde estarán potencias como Australia, Canadá, Estados Unidos, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Japón y Nueva Zelanda.

Con este calendario, World Rugby propone una estructura más competitiva y compacta, que obligará a cada seleccionado a sostener un nivel alto desde el inicio.

Los Pumas 7’s buscarán mantener su hegemonía en el circuito tras dos temporadas históricas, mientras que Las Yaguaretés intentarán seguir creciendo y consolidarse entre las mejores del mundo.