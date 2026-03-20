Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la Selección Argentina

El motivo principal radica en que la próxima fecha FIFA será la última previo a la citación final para el Mundial 2026 y, por ende, la única ocasión en la que Scaloni podrá analizar a sus dirigidos, tanto en los duelos amistosos como en los entrenamientos.

Las presencias de Mastantuono y Panichelli también revelan las pulseadas latentes en el combinado nacional. El surgido en River compite por un hueco con Gianluca Prestianni, mientras que el atacante de 23 años lucha por el tercer sitio dedicado a los delanteros centros (presuntamente, Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen sus boletos asegurados) con José Flaco López.

La Selección Argentina recibirá a Mauritania en La Bombonera, el próximo viernes 27 de marzo a las 20:15 horas. Hasta el momento, es el único amistoso confirmado de los dos que se disputarán, tras la cancelación de la Finalissima ante España. Luego, el 31 jugará contra otro combinado, aún no confirmado, también en el estadio de Boca Juniors.

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La lista de la Selección Argentina para los dos amistosos

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River)

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing)

Marcos Acuña (River)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros