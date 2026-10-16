"Fue el partido perfecto", la mirada de Páez tras el pase a la final

Argentina está otra vez en la final del mundo y la emoción también se apoderó de su entrenador. Después de eliminar a España en una semifinal dramática, que terminó 2-2 y se definió por penales, José Luis Páez valoró el rendimiento de sus dirigidos y aseguró que el equipo mostró una de sus mejores versiones en el torneo.

“Hoy hemos hecho un partido excelente. Siempre digo, falta un pasito más para la gloria”, expresó el técnico, que consideró que el seleccionado cumplió con lo que había trabajado y destacó la evolución del plantel a lo largo de la competencia.

Para Páez, el rendimiento ante España fue el resultado de un proceso que comenzó mucho antes del Mundial. Según explicó, el equipo llegó en ascenso y logró trasladar a la pista buena parte de lo que había preparado durante la etapa previa.

“Fue el partido perfecto”

El entrenador no ocultó su satisfacción por lo que vio en la semifinal. Aunque reconoció que siempre hay aspectos por corregir, insistió en que Argentina tuvo una actuación sobresaliente frente a uno de sus rivales históricos.

“Siempre hay algo para mejorar, pero hoy, vuelvo a insistir, fue el partido perfecto”, sostuvo.

Páez también se refirió a una característica que, según su mirada, acompaña a los seleccionados argentinos en los deportes de equipo: la intensidad para buscar el gol, incluso cuando el partido exige tomar decisiones con mayor calma.

“El ansia que tiene Argentina de hacer goles de a dos, a veces no la podemos controlar”, analizó. Para el técnico, aprender a administrar esos momentos resulta fundamental en partidos de máxima exigencia, donde una decisión puede cambiar el resultado.

Sin embargo, también reivindicó la capacidad del equipo para resistir cuando las cosas se complican. “La esencia del argentino es esa, seguir luchando aunque vaya en adversidad”, afirmó.

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando le preguntaron por su emoción después de la clasificación. Páez confirmó que atraviesa su despedida como entrenador de la Selección y que quiere cerrar esta etapa dejando todo en la cancha.

“Sí, porque ya es mi retiro. Es el último partido que tengo y me quiero retirar, si Dios quiere, de la mejor forma, ya más allá del resultado”, reveló.

El entrenador remarcó que el objetivo es sostener la entrega hasta el final, independientemente de cómo se desarrolle la definición. “Lo importante es que dejemos todo dentro de la cancha, que sigamos luchando hasta el último maldito segundo de cada partido”, expresó.

Las palabras de Páez llegaron en diálogo exclusivo con Canal 8, en la cobertura especial que Martín Fernández realiza desde Asunción.

Con la emoción todavía presente por la hazaña ante España, el entrenador ya pone la mirada en Francia, el último rival de Argentina en su búsqueda del título mundial.

La final se podrá seguir a través de la pantalla de Canal 8, con toda la cobertura desde Paraguay.