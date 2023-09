Los 11 de Boca que probó Almirón para enfrentar a Almagro

Para el duelo de este fin de semana, Almirón no podrá contar con los lesionados Cristian Medina, quien arrastra una molestia en el aductor, Luca Langoni, que tiene para unas semanas más de su lesión muscular grado II, y Barco, que está en los últimos días de recuperación de su desgarro y será evaluado para ver si está en condiciones de sumar minutos, aunque no piensan en apurar los tiempos. Además, no dirán presente Leandro Brey y Nicolás Valentini, citados por la Selección Argentina Sub-23, y Luis Advíncula y Norberto Briasco, convocados con Perú y Armenia respectivamente.

Boca trabajará hasta el sábado en Ezeiza y partirá rumbo a La Rioja después del mediodía. Con este panorama, El DT paró un equipo. Sergio Romero se perfila para estar en el arco; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra conformarían la defensa; Ezequiel Bullaude, Pol Fernández (que llegaría bien a pesar de haber sufrido una sobrecarga muscular), Equi Fernández y Lucas Janson integrarían el mediocampo; y Exequiel Zeballos junto a Darío Benedetto serían la dupla de ataque, según lo que alineó el entrenador en el Boca Predio.