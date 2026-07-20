Lautaro Martínez rompió el silencio: "Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha"

"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio", escribió el delantero. El atacante del Inter también dejó en claro el sentimiento que le genera representar a la Albiceleste.

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"Siento tanto orgullo de ser argentino", expresó. En otro tramo de su publicación, hizo referencia a su situación personal durante la final y reconoció que le quedó la espina de no poder aportar desde adentro de la cancha.