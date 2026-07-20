Lautaro Martínez se expresó por primera vez tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que destacó el orgullo por el camino recorrido y lamentó no haber podido colaborar dentro del campo de juego en el partido decisivo.
Lautaro Martínez rompió el silencio: "Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha"
El delantero de la selección argentina publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras la derrota ante España en la final del Mundial y expresó su orgullo por el recorrido del equipo.