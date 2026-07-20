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Lautaro Martínez rompió el silencio: "Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha"

El delantero de la selección argentina publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras la derrota ante España en la final del Mundial y expresó su orgullo por el recorrido del equipo.

Lautaro Martínez se expresó por primera vez tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que destacó el orgullo por el camino recorrido y lamentó no haber podido colaborar dentro del campo de juego en el partido decisivo.

"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio", escribió el delantero. El atacante del Inter también dejó en claro el sentimiento que le genera representar a la Albiceleste.

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"Siento tanto orgullo de ser argentino", expresó. En otro tramo de su publicación, hizo referencia a su situación personal durante la final y reconoció que le quedó la espina de no poder aportar desde adentro de la cancha.

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"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno", señaló. Por último, Lautaro agradeció el acompañamiento de los hinchas argentinos a lo largo de toda la Copa del Mundo.

"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", concluyó.

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