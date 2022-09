Las disculpas de Ángel Di María tras su expulsión

La última expulsión de Di María se remontaba al 4 de mayo de 2021, cuando el argentino le propinó un fuerte pisotón a Fernandinho por la vuelta de la semifinal de la Champions League ante Manchester City. El PSG ya caía 2-0 y 4-1 en el global.

Mientras que la anterior había sido vs. Niza (1-3) por Ligue 1, también con la camiseta del conjunto parisino. Lo particular del ex Rosario Central es que todas las rojas se dieron en distintas competiciones.

De esta manera, Di María será baja sensible de cara al partido del domingo 2 de octubre entre Juventus y Bologna, a las 15.45, por la octava fecha de la Serie A.

La derrota de la Juventus, último campeón del fútbol italiano, alargó el mal presente de los de Turín, que acumulan tres partidos sin victorias en la Serie A y dos derrotas en el inicio de la Champions League.

El gol de Monza, que ganó su primer partido desde que ascendió en la ultima temporada, fue convertido por el danés Christian Gytkjaer en el segundo tiempo.