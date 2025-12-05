La última batalla por el título: Colapinto finalizó 10° en las pruebas libres

Desde las 6:30 de la mañana (hora argentina), los pilotos salieron a pista para disputar la primera sesión de entrenamientos libres. Entre ellos estuvo Franco Colapinto, quien completó 28 vueltas y finalizó en la 10° posición, a 370 milésimas del mejor registro de la tanda. El argentino seguirá en actividad a las 10, cuando se lleve a cabo la segunda práctica del día.

Lando Norris fue el más veloz de la sesión matutina al registrar un 1:24.485, un tiempo que le permitió superar por apenas 0.008 segundos a Max Verstappen y por 0.016 segundos a Charles Leclerc, en una muestra del altísimo nivel de competitividad que caracteriza este cierre de temporada.