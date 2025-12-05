Los eventos previos al Gran Premio de Abu Dhabi dieron comienzo este viernes, marcando el inicio de un fin de semana decisivo para la definición del campeonato de Fórmula 1. En la última carrera del año, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen llegan como los principales aspirantes a quedarse con la corona, en una de las definiciones más ajustadas de las últimas temporadas.
La última batalla por el título: Colapinto finalizó 10° en las pruebas libres
Lando Norris fue el más veloz de la sesión matutina al registrar un 1:24.485, un tiempo que le permitió superar por apenas 0.008 segundos a Max Verstappen. El argentino completó 28 vueltas y finalizó en la 10° posición, a 370 milésimas del mejor registro de la tanda.