La última batalla por el título: Colapinto finalizó 10° en las pruebas libres

Los eventos previos al Gran Premio de Abu Dhabi dieron comienzo este viernes, marcando el inicio de un fin de semana decisivo para la definición del campeonato de Fórmula 1. En la última carrera del año, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen llegan como los principales aspirantes a quedarse con la corona, en una de las definiciones más ajustadas de las últimas temporadas.

Desde las 6:30 de la mañana (hora argentina), los pilotos salieron a pista para disputar la primera sesión de entrenamientos libres. Entre ellos estuvo Franco Colapinto, quien completó 28 vueltas y finalizó en la 10° posición, a 370 milésimas del mejor registro de la tanda. El argentino seguirá en actividad a las 10, cuando se lleve a cabo la segunda práctica del día.

Lando Norris fue el más veloz de la sesión matutina al registrar un 1:24.485, un tiempo que le permitió superar por apenas 0.008 segundos a Max Verstappen y por 0.016 segundos a Charles Leclerc, en una muestra del altísimo nivel de competitividad que caracteriza este cierre de temporada.

Otro de los protagonistas fue Paul Aron, quien ocupó la 13° posición. El estonio fue uno de los nueve rookies que participaron en la práctica inicial, reemplazando en esta ocasión a Pierre Gasly.

El fin de semana completo del Gran Premio de Abu Dhabi podrá seguirse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium), la plataforma oficial F1 TV Pro y Fox Sports, que transmitirán todas las sesiones y la carrera que coronará al nuevo campeón del mundo.

