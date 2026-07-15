El mensaje por Malvinas de la Selección tras ganarle a Inglaterra

El histórico triunfo de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no fue un partido más, y los jugadores de la Selección se encargaron de dejarlo en claro apenas sonó el silbatazo final. En medio del desahogo y los festejos en el campo de juego de Atlanta, tres referentes del plantel protagonizaron el momento más emotivo y significativo de la tarde.