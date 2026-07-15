"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Malvinas

El mensaje por Malvinas de la Selección tras ganarle a Inglaterra

Lisandro Martínez, Gio Lo Celso y el "Cuti" Romero mostraron una bandera alusiva en pleno festejo por el pase a la final del Mundial.

El histórico triunfo de Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no fue un partido más, y los jugadores de la Selección se encargaron de dejarlo en claro apenas sonó el silbatazo final. En medio del desahogo y los festejos en el campo de juego de Atlanta, tres referentes del plantel protagonizaron el momento más emotivo y significativo de la tarde.

Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero fueron los encargados de exhibir ante las tribunas una bandera con un fuerte mensaje alusivo a las Islas Malvinas. El gesto, cargado de patriotismo y respeto, rápidamente se volvió viral en las redes sociales y multiplicó el fervor de los hinchas que celebraban no solo la clasificación a la gran final de la Copa del Mundo, sino también el valor simbólico de la victoria.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar