La inesperada decisión de Mbappé sobre su futuro en el PSG

Leandro Paredes, un transferible de PSG que podría tener la chance de quedarse

Al margen de la situación entre Mbappé y la dirigencia de PSG, el conjunto parisino ya se prepara para lo que será el inicio de una nueva temporada. Es que el sábado recibirán al Lorient en lo que será el primer partido de la era post Lionel Messi en el club. Para ese encuentro, un argentino puede llegar a tener buenas noticias: Leandro Paredes.

Si bien hoy Paredes no parece ser prioridad para PSG e incluso se negocia su salida con Galatasaray como principal interesado, lo cierto es que el cambio de entrenador en el club parisino podría presentarle una nueva oportunidad. Es que, según medios franceses, Luis Enrique reintegró a los trabajos a jugadores como Abdou Diallo, considerado transferible, y podría hacer lo mismo con Paredes y Georginio Wijnaldum.

La posible salida de Marco Verratti, a quien la dirigencia le comunicó que no está dentro de sus planes a futuro, le permitiría a Paredes pelear por un lugar en el mediocampo, si Luis Enrique así lo deseara. De todas maneras, PSG tiene arreglada su venta a Galatasaray y aguarda por el OK del jugador, a quien el fútbol turco no convence. Mientras tanto, Roma y Lazio esperan agazapados.