La FIFA premió a Julián Álvarez por su golazo a Suiza, a horas de la gran final

Así quedó la votación

El delantero argentino terminó primero con el 37,2% de los votos.

Andreas Schjelderup (Noruega) vs. Inglaterra: 22,3%

Enzo Fernández vs. Inglaterra: 18,2%

Kylian Mbappé vs. Marruecos: 9,7%

Jude Bellingham vs. Noruega: 8,6%

Pedro Porro vs. Francia: 3,9%

La presencia de dos argentinos entre los tres primeros lugares volvió a reflejar el peso ofensivo del equipo de Lionel Scaloni durante la fase eliminatoria.

Ahora va por el mejor gol del Mundial

El reconocimiento otorgado por la FIFA corresponde únicamente a los cuartos de final y las semifinales. Una vez finalizado el Mundial, el organismo abrirá una nueva votación entre los ganadores de cada etapa para elegir el mejor gol de toda la Copa del Mundo 2026.

Gracias a este premio, la conquista de Julián Álvarez quedó oficialmente entre las grandes candidatas a quedarse con esa distinción. Más allá del reconocimiento individual, el premio llega como otra muestra del gran momento que atraviesa la Selección Argentina antes de enfrentar a España.

Julián acumula 500 minutos en este Mundial y, aunque su único gol en esta edición fue justamente frente a Suiza, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Una virtud que ya había mostrado en Qatar 2022 y que ahora intentará repetir en el partido más importante del torneo.

Este domingo, el delantero volverá a integrar el ataque argentino junto a Lionel Messi con la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.