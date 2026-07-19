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La FIFA premió a Julián Álvarez por su golazo a Suiza, a horas de la gran final

En la antesala de la final del Mundial 2026 ante España, la FIFA distinguió a Julián Álvarez. Su golazo frente a Suiza fue elegido por los hinchas como el mejor de los cuartos de final y las semifinales, y ahora competirá por el premio al mejor tanto de toda la Copa del Mundo.

La Selección Argentina recibió una gran noticia en la previa de la final del Mundial 2026 frente a España. A pocas horas del partido que definirá al nuevo campeón del mundo, la FIFA anunció que el espectacular gol de Julián Álvarez ante Suiza fue elegido por los hinchas como el mejor de los cuartos de final y las semifinales del torneo.

La definición del delantero cordobés obtuvo el 37,2% de los votos y se impuso con claridad sobre el resto de los tantos nominados en la votación del Hyundai Gol del Torneo, un reconocimiento que destaca las mejores conquistas de cada etapa de la Copa del Mundo.

El tanto llegó en uno de los momentos más tensos del Mundial para la Scaloneta. En el tiempo suplementario del cruce ante Suiza, con el partido igualado y la clasificación pendiendo de un hilo, Julián recibió fuera del área y sacó un remate preciso que dejó sin chances al arquero rival. Ese gol abrió el camino hacia el triunfo por 3-1 y el pase a las semifinales.

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Así quedó la votación

El delantero argentino terminó primero con el 37,2% de los votos.

  • Andreas Schjelderup (Noruega) vs. Inglaterra: 22,3%
  • Enzo Fernández vs. Inglaterra: 18,2%
  • Kylian Mbappé vs. Marruecos: 9,7%
  • Jude Bellingham vs. Noruega: 8,6%
  • Pedro Porro vs. Francia: 3,9%

La presencia de dos argentinos entre los tres primeros lugares volvió a reflejar el peso ofensivo del equipo de Lionel Scaloni durante la fase eliminatoria.

Ahora va por el mejor gol del Mundial

El reconocimiento otorgado por la FIFA corresponde únicamente a los cuartos de final y las semifinales. Una vez finalizado el Mundial, el organismo abrirá una nueva votación entre los ganadores de cada etapa para elegir el mejor gol de toda la Copa del Mundo 2026.

Gracias a este premio, la conquista de Julián Álvarez quedó oficialmente entre las grandes candidatas a quedarse con esa distinción. Más allá del reconocimiento individual, el premio llega como otra muestra del gran momento que atraviesa la Selección Argentina antes de enfrentar a España.

Julián acumula 500 minutos en este Mundial y, aunque su único gol en esta edición fue justamente frente a Suiza, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Una virtud que ya había mostrado en Qatar 2022 y que ahora intentará repetir en el partido más importante del torneo.

Este domingo, el delantero volverá a integrar el ataque argentino junto a Lionel Messi con la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

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