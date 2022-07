La fecha 13 del hockey masculino comienza con 5 partidos

La fecha 13 se completará el viernes a las 21.30 con los cruces de Aberastain vs. Huarpes, SEC vs. Hispano, Lomas vs. Richet, Valenciano vs. UVT y Estudiantil S23 vs. Bancaria.

Lomas es el único líder de las posiciones con 33 unidades y segundo está Concepción, que cumplirá con fecha libre.