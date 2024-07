La esposa de Ángel Di María reveló el motivo por el que Fideo decidió retirarse de la Selección argentina

“No puedo hablar, la verdad es que me hace muy mal. No imagino la Selección sin Ángel, sinceramente, y no porque sea Ángel”, empezó diciendo Cardoso en charla con Ángel Responde y dio a conocer uno de los motivos de la decisión de Fideo: “Pero bueno, como dice él, se quiere ir por la puerta grande”.

Además, la nacida en Rosario contó que intentó convencer a su esposo de que siga un tiempo más en la Albiceleste, sin embargo no hubo caso. “Yo al principio le decía: ‘No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes’. Y me dijo: ‘No, me quiero ir así, bien’. No quería que le pase lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar”, detalló la mamá de Mía y Pía desde Miami, donde el domingo a las 21 (hora de Argentina) será la final entre Argentina y Colombia.