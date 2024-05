La despedida de Carlos Tevez a los hinchas de Independiente

Carlos Tevez brindó su última conferencia de prensa al mando del conjunto de Avellaneda. En la misma, solo se expresó para expresarse con emoción hacia los distintos sectores del club y no se olvidó del hincha de Independiente, a quien le agradeció por "el respeto" que le tuvo durante su ciclo.

"Quiero agradecer a la dirigencia y a todo Independiente por haber confiado en mí. Para mi es un día triste porque dejo a los muchachos y es algo que me duele. También quiero agradecer el apoyo incondicional de lo jugadores y de toda la gente que trabaja en Independiente. No era fácil para lo que me trajeron. Había que salvar en un momento muy difícil a Independiente. Lo hicimos y en el campeonato quedamos a solamente un gol para clasificar", explicó.