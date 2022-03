La cargada agenda de River: ¡5 partidos en 14 días!

En concreto, serán cinco partidos en 14 días lo que deberá afrontar River una vez que la doble fecha de Eliminatorias llegue a su fin. En primer lugar, el Millonario deberá visitar a Defensa y Justicia el domingo 3 de abril, por la fecha 8 de la Copa LPF, aún con horario a definir. La semana del 6 de ese mes será el turno del debut en la Copa Libertadores y luego, el domingo 10, recibirá a Argentinos Juniors en el Monumental.

La semana siguiente (13/4), el equipo de Marcelo Gallardo disputará su segundo encuentro por la fase de grupos del certamen continental y un puñado de días más tarde, más precisamente el domingo 17, viajará al Sur del Gran Buenos Aires para chocar frente a Banfield por una nueva jornada del certamen doméstico.

La seguidilla de partidos de River tras la fecha FIFA

Domingo 3/4, por la fecha 8 de la Copa LPF: Defensa vs. River

Semana del 6/4, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022: River vs. rival a confirmar

Domingo 10/4, por la fecha 9 de la Copa LPF: River vs. Argentinos Juniors

Semana del 13/4, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022: River vs. rival a confirmar

Domingo 17/4, por la fecha 10 de la Copa LPF: Banfield vs. River

River se medirá ante Huracán en un amistoso durante la fecha FIFA

Tras la caída ante Boca, Gallardo decidió organizar un amistoso ante Huracán para el viernes a la mañana. Si bien todavía no es oficial, la idea es que se juegue en el River Camp en horario matutino, y el Muñeco armaría un once con varios jugadores que no vienen sumando tantos minutos.