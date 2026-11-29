Pese a la frustración por la detención, Colapinto valoró su desempeño en un trazado que le había resultado exigente por su estilo de manejo ante las curvas largas: "Más que nada, contento con mi performance. Un buen finde en un circuito que siempre me costó bastante. Curvas largas que, a veces, se me complican un poquito más por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy y carrera. Tuve muy buen ritmo, maximicé todo y fui consistente en carrera. Creo que eso es lo mejor. El resto, fue un circuito que nos cayó mal como equipo. Intentaremos mejorar para el año que viene".

La prueba en Lusail estuvo condicionada por la degradación de neumáticos, lo que obligó a los equipos a realizar cambios antes de completar 27 vueltas con el mismo compuesto. Colapinto y Sergio "Checo" Pérez fueron los únicos en iniciar con neumáticos duros, mientras que el resto optó por medios; el argentino ganó un puesto en la partida y se ubicó delante de Gasly, quien cometió un error en el segundo giro, y sostuvo un ritmo competitivo administrando el desgaste hasta que la parada lenta y la dinámica de carrera lo dejaron fuera de la zona de puntos.

En los puestos de vanguardia, Andrea Kimi Antonelli se quedó con su décima victoria de la temporada, escoltado por George Russell y Oscar Piastri en el podio, luego de un duelo entre los pilotos de Mercedes y un daño en el piso del auto de Russell que lo dejó a más de 30 segundos del ganador, mientras que Max Verstappen terminó cuarto y aseguró el subcampeonato de Pilotos, y Liam Lawson fue noveno con Racing Bulls.

El calendario de la Fórmula 1 cerrará entre el 4 y el 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, pactado a 58 vueltas y con inicio previsto a las 10:00 (hora argentina).