El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo encabeza los primeros resultados provisionales de las elecciones generales, celebradas este domingo en España, en un inicio de recuento parejo frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, que permanece en segundo lugar, mientras que Vox se consolida en el tercero.
Elecciones en España: el PP encabeza los primeros resultados
La fuerza de Alberto Núñez Feijóo lidera las votaciones, mientras que el PSOE del presidente Pedro Sánchez se sitúa en segundo lugar y Vox en el tercero.