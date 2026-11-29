Debido a que el porcentaje escrutado aún es muy bajo y corresponde en su mayoría a las mesas pequeñas que cierran antes su conteo, los analistas toman como referencia paralela los sondeos a boca de urna difundidos por las cadenas de televisión al cierre de la votación.

La encuesta de Sigma Dos para RTVE ratifica ese mismo orden en el podio y proyecta un escenario favorable para un cambio de gobierno: PP con el 32,6% de los votos (entre 131 y 136 escaños con UPN); PSOE con el 28,8% de los votos (entre 119 y 124 escaños) y Vox con el 16,2% de los votos (entre 44 y 48 escaños).

Si sos resultados se confirman conforme avance la carga de datos, la suma de PP y Vox alcanzaría entre 175 y 184 diputados, por encima de los 176 escaños necesarios para superar a Feijóo sin depender de otras fuerzas.