UPCN San Juan Vóley cerró el Tour 3 y la primera rueda de la fase regular de la Superliga 2026/27 con una victoria que vale doble. En el Estadio Multipropósito Invencible Rosario, derrotó a Waiwen Vóley Club por 3-1, luego de revertir un inicio adverso, y se aseguró el primer puesto de la ronda inicial del campeonato.
UPCN venció a Waiwen y clasificó a semifinales de la Copa ACLAV
Los Cóndores ganaron 3-1 al equipo chubutense y aseguraron el primer puesto de la fase regular 2026/27, con 24 puntos.