Los parciales fueron 23-25, 25-13, 25-16 y 25-21. De esta manera, el conjunto sanjuanino alcanzó su octavo triunfo en nueve presentaciones y finalizó esta primera etapa con 24 puntos, una cosecha que lo vuelve inalcanzable para sus perseguidores, más allá de los partidos que restan disputarse por la última fecha del Tour 3.

El encuentro comenzó cuesta arriba para UPCN, que cedió el primer set. Sin embargo, el equipo fue de menor a mayor, ajustó su juego y logró dar vuelta el marcador para quedarse con los tres puntos. Petar Premovic fue el máximo anotador de Los Cóndores, con 18 puntos, seguido por Juan Simón Villarruel, quien aportó 14. En tanto, el opuesto de Waiwen, Wilson Acosta, fue el máximo anotador del partido con 21 tantos.