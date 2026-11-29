Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Qatar, el anteúltimo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 que ya tiene a Kimi Antonelli como campeón del año. El italiano, piloto de Mercedes, se quedó con el triunfo en el Circuito de Lusail con una holgada diferencia por sobre George Russell, su compañero de equipo que finalizó segundo.
Por la demora en boxes, Colapinto terminó 13° en el GP de Qatar
Franco Colapinto no pudo volver a meterse en zona de puntos en Lusail, mientras que el campeón del mundo no tuvo rival en más de la mitad de la carrera.