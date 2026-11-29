Sin embargo, el equipo tardó más de lo debido cuando el argentino entró a los pits y terminó cayendo al 14° lugar, aunque rápidamente volvió a adelantar a Gasly. En la punta, Russell también tuvo una fallida entrada a boxes, pero ya en la segunda tanda, y perdió segundos que Antonelli aprovechó a la perfección para posicionarse como líder de la carrera hasta el final.

Desde la vuelta 35 en adelante, el campeón de esta temporada fue sacando milésimas de diferencia en cada giro y Russell terminó más preocupado por no ser adelantado por Oscar Piastri, quien culminó tercero, que por recuperar el liderato. De hecho, Antonelli ganó con más de 30 segundos de ventaja por sobre su compañero de Mercerdes.

Por otro lado, Colapinto se mantuvo en el 13° lugar sin sobresaltos, tanto por Gasly que lo seguía como con Bortoleto y Hulkenberg, quienes terminaron por encima del argentino también con muchos segundos de ventaja. A su vez, Max Verstappen terminó en la cuarta posición y con esos 12 puntos se aseguró el segundo puesto en el campeonato de pilotos.