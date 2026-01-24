"
Icardi le mandó una foto a Wanda que podría complicar la relación con La China

“Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, publicó Yanina Latorre en sus redes sociales.

El escándalo del WandaGate volvió a sacudir al mundo del espectáculo con un giro inesperado y altamente explosivo. Una vez más, Yanina Latorre quedó en el centro de la escena al revelar detalles que reavivaron viejas heridas y pusieron nuevamente a Mauro Icardi y Wanda Nara bajo la lupa pública.

Desde sus historias de Instagram, la panelista sorprendió al asegurar que el futbolista habría tenido un gesto llamativo con su ex. Según contó, Icardi le habría enviado a Wanda una imagen que remite a uno de los momentos más felices que compartieron como pareja. Antes de mostrar la foto en cuestión, Yanina apeló a la complicidad de sus seguidores y escribió: “Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”.

Como era de suponer, la postal no tardó en generar impacto. En la imagen se los ve a Mauro y Wanda abrazados, copa de champagne en mano, en una escena íntima, romántica y cargada de simbolismo. Un recuerdo del pasado que, lejos de pasar desapercibido, despertó todo tipo de interpretaciones. Fiel a su estilo picante, Latorre sumó una pregunta que encendió la polémica en redes: “¿Le pegó la nostalgia?”.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Minutos después, la conductora aportó más información y dejó en claro que el trasfondo del vínculo entre Wanda e Icardi estaría lejos de ser armónico. Basándose en un intercambio privado que habría mantenido con la mediática, Yanina deslizó un dato fuerte sobre la interna de la expareja. “Parece que ella, sí quisiera, lo hunde; pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”, escribió, sugiriendo que Wanda contaría con información delicada, aunque optaría por no sacarla a la luz.

Estas palabras no hicieron más que aumentar la tensión alrededor del conflicto, que parece no tener final. La reaparición de una imagen tan significativa del pasado reabrió viejas especulaciones sobre los sentimientos de Icardi y dejó flotando la duda sobre sus verdaderas intenciones.

En este contexto, todas las miradas apuntan ahora a la China Suárez, actual pareja del delantero. El gesto de enviar una foto íntima de otra etapa de su vida generó un fuerte revuelo entre los usuarios de redes sociales, que no tardaron en preguntarse cómo habrá sido recibido este movimiento en la intimidad de la pareja actual.

