Icardi le mandó una foto a Wanda que podría complicar la relación con La China

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Minutos después, la conductora aportó más información y dejó en claro que el trasfondo del vínculo entre Wanda e Icardi estaría lejos de ser armónico. Basándose en un intercambio privado que habría mantenido con la mediática, Yanina deslizó un dato fuerte sobre la interna de la expareja. “Parece que ella, sí quisiera, lo hunde; pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”, escribió, sugiriendo que Wanda contaría con información delicada, aunque optaría por no sacarla a la luz.

Estas palabras no hicieron más que aumentar la tensión alrededor del conflicto, que parece no tener final. La reaparición de una imagen tan significativa del pasado reabrió viejas especulaciones sobre los sentimientos de Icardi y dejó flotando la duda sobre sus verdaderas intenciones.

En este contexto, todas las miradas apuntan ahora a la China Suárez, actual pareja del delantero. El gesto de enviar una foto íntima de otra etapa de su vida generó un fuerte revuelo entre los usuarios de redes sociales, que no tardaron en preguntarse cómo habrá sido recibido este movimiento en la intimidad de la pareja actual.