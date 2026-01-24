Orrego y el embajador Bunge buscan potenciar inversiones en San Juan

Esta actividad se desarrolló en el marco de la participación de San Juan en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las muestras más relevantes del sector a nivel mundial. La presencia de la comitiva provincial se da tras una invitación especial del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y cuenta con el respaldo técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Hasta el momento, la misión encabezada por Orrego junto al ministro de Turismo, Deporte y Cultura de San Juan, Guido Romero, cosechó resultados significativos para el desarrollo provincial. El gobernador participó de la inauguración del stand argentino, donde posicionó a San Juan como un destino de excelencia para el turismo receptivo, apoyándose en recursos únicos como el Parque Ischigualasto y el turismo astronómico en Barreal, gracias a la calidad excepcional de los cielos sanjuaninos.

Además, se mantuvieron reuniones de alto nivel con operadores del sector privado, como HBX Group, el mayor banco de plazas hoteleras del mundo, y los organizadores de Expolagos, quienes invitaron a San Juan a ser protagonista en ferias binacionales. Estas gestiones, sumadas a los diálogos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), buscan no solo mejorar la conectividad aérea de la región, sino también consolidar a la provincia como una sede estratégica para el turismo de eventos y convenciones (sector MICE), impulsando así una política de Estado que diversifique los ingresos de San Juan.