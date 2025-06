Julián Álvarez confirmó que será papá junto a Emilia Ferrero: "Estamos muy contentos"

El delantero de 25 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, confirmó el embarazo cuando un periodista de TyC Sports le consultó si pensaba festejar un posible gol en alusión a la paternidad. “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, respondió con una sonrisa. Luego, agregó: “Gracias, estamos muy contentos”.

JULIÁN ÁLVAREZ ANUNCIÓ QUE VA A SER PAPÁ POR PRIMERA VEZ. pic.twitter.com/o3A5Ztu8TD — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 22, 2025

Julián y Emilia se conocen desde chicos. Ambos son oriundos de Calchín, Córdoba, y forjaron su vínculo desde la infancia. En 2024, la pareja había compartido detalles de su historia en el documental “Julián Álvarez: Standing Alone”, producido por City Studios y disponible en la plataforma CITY+. Allí contaron cómo fue ese primer encuentro cuando tenían apenas 9 o 10 años, y cómo la vida los fue reencontrando hasta iniciar la relación que mantienen desde 2022.