Jorge Figal fue presentado en Boca

A la hora de hablar de la competencia que tendrá en su puesto, Figal no dudó en elogiar a los futbolistas de Sebastián Battaglia, aunque se mostró motivado. "En todos los equipos grandes hay grandísimos jugadores y en este plantel hay muy buenos jugadores, pero a mí me gusta competir. Sinceramente, el motor mío es competir, así que trataré de ganarme un lugar. Se que vengo a un equipo que por eso es Boca, por eso tiene tantos títulos y están los mejores jugadores, eso es lo que a mí me gusta", aseguró.

Y añadió: "Es un gran desafío, me lo pongo así. Llego con una edad en la que me siento muy bien mental y físicamente. Creo que un jugador de Boca tiene que tener todas las cualidades: tiene que ser rápido, saber jugar en mitad de cancha y tiene que tener muchos condimentos. Llego en una edad en la que tengo una mentalidad más fuerte que la que tenía a los 20 años".