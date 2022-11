Javier Pinola anunció su retiro del fútbol profesional

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1591863354095595520 ¡ÚLTIMO MOMENTO! Javier Pinola deja el fútbol profesional esta tarde en el amistoso de River ante Betis.



El último show del River de Gallardo, este domingo

Lo hizo en una entrevista en la antesala del encuentro entre River y Betis, en el marco del Triangular Internacional que complete el Colo Colo de Chile.

“Ya se lo he comunicado a mi familia, a mis compañeros y al técnico. Hoy va a ser el último partido de mi carrera. Simplemente, agradecer a todos los que han estado en estos años de mi vida a mi lado. Me han acompañado, me han hecho crecer y ser mejor persona”, aseguró Javier Pinola.

A defender nuestros colores por última vez.

Javier Pinola arrancó en el 2000 jugando para Chacarita Juniors, para luego abrirse camino en otros clubes como Atlético de Madrid, Racing Club, Nuremberg de Alemania, Rosario Central y River Plate.

En total, el defensor de River, que ante el Betis jugará su último partido, consiguió ocho títulos con el Millonario y uno con el equipo alemán.