Jáchal sufrió quita de puntos por incluir mal al un jugador

El Apertura Nivel 1 del Básquetbol local confirmó la programación de la fecha 9 que se disputará entre jueves y lunes. El torneo está en zona de definición y cada partido es clave para clasificar a cuartos de final y determinar los cruces.

La programación comenzará este jueves a las 21 con Inca Huasi recibiendo a Estrella y a las 22 se cruzarán Ausonia y Urquiza.

El viernes a las 22 será el turno para Lanteri ante UVT en un duelo clave para la zona baja de las posiciones.

El domingo habrá acción en el estadio Papa Francisco cuando Jáchal reciba al colero Universidad y la programación se completará el lunes a las 22 con Hispano ante Aramburu.

La próxima semana se programarán los cinco partidos pendientes que tiene el Apertura: Universidad vs. Urquiza, Jáchal vs. Estrella, Lanteri vs. Hispano, Ausonia vs. UVT (todos de la fecha 7) y Estrella vs. Urquiza (fecha 6).

Los ocho primeros jugarán los cuartos de final del torneo con formato eliminatorio. Los últimos dos equipos jugarán para mantener la categoría.