Impacto en Pocito: dos motociclistas heridos en menos de 40 minutos

Sobre un corte estadístico de 63 víctimas fatales analizado en la provincia, 32 correspondieron a usuarios de motocicletas. La cifra representa más de la mitad del total de los casos y triplica a los fallecidos en automóviles (12). El resto del registro se completa con ocho peatones, cinco ciclistas, tres ocupantes de camiones, dos de camionetas y un caso correspondiente a otro tipo de usuario.

El mismo relevamiento indica que 43 de las víctimas eran hombres y 20 mujeres, con una mayor prevalencia de siniestros durante el día (34 casos) por sobre la noche (26 casos), mientras que tres no precisaron franja horaria.

Capital y Rivadavia concentran más víctimas

El mapa epidemiológico vial por departamentos expone diferencias territoriales en la provincia. Capital y Rivadavia encabezan el registro con ocho víctimas fatales cada uno dentro del corte analizado.

Por debajo se ubican Rawson (7) y Caucete (6), seguidos por Jáchal y Sarmiento con cinco casos cada uno. Pocito y Ullum suman cuatro víctimas, mientras que Chimbas, 9 de Julio y Santa Lucía registran tres. La lista se completa con Angaco (2), 25 de Mayo (1) y San Martín (1). Los datos evidencian que la problemática vial atraviesa tanto a los centros urbanos de mayor flujo vehicular como a las rutas de los departamentos periféricos.