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Impacto en Pocito: dos motociclistas heridos en menos de 40 minutos

En un radio de apenas 100 metros, dos jóvenes chocaron con camionetas en diferentes esquinas del departamento. Fueron trasladados al Hospital Rawson con politraumatismos.

La tarde del martes registró dos graves siniestros viales en el departamento Pocito con escasa diferencia de tiempo y distancia. El primer choque ocurrió en la intersección de la Lateral de Ruta Nacional 40 y Calle 7, donde un hombre de aproximadamente 30 años que circulaba en moto colisionó con una camioneta. Tras el impacto, el conductor quedó tendido en el asfalto y debió ser asistido en primera instancia por vecinos del lugar.

Apenas 40 minutos después y a menos de 100 metros del primer hecho, sobre la esquina de Calle Mendoza y Calle 6, se produjo un segundo accidente de características similares. Otro motociclista impactó con una camioneta por causas que se investigan. Ambos conductores sufrieron heridas y politraumatismos varios, por lo que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

Las motos, protagonistas de la estadística más preocupante

Los dos hechos ocurridos en Pocito se enmarcan en una tendencia alarmante a nivel provincial. Dentro del desglose realizado por la agrupación Familias del Dolor y la Esperanza, los motociclistas aparecen como el sector más afectado en la siniestralidad vial.

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Sobre un corte estadístico de 63 víctimas fatales analizado en la provincia, 32 correspondieron a usuarios de motocicletas. La cifra representa más de la mitad del total de los casos y triplica a los fallecidos en automóviles (12). El resto del registro se completa con ocho peatones, cinco ciclistas, tres ocupantes de camiones, dos de camionetas y un caso correspondiente a otro tipo de usuario.

El mismo relevamiento indica que 43 de las víctimas eran hombres y 20 mujeres, con una mayor prevalencia de siniestros durante el día (34 casos) por sobre la noche (26 casos), mientras que tres no precisaron franja horaria.

Capital y Rivadavia concentran más víctimas

El mapa epidemiológico vial por departamentos expone diferencias territoriales en la provincia. Capital y Rivadavia encabezan el registro con ocho víctimas fatales cada uno dentro del corte analizado.

Por debajo se ubican Rawson (7) y Caucete (6), seguidos por Jáchal y Sarmiento con cinco casos cada uno. Pocito y Ullum suman cuatro víctimas, mientras que Chimbas, 9 de Julio y Santa Lucía registran tres. La lista se completa con Angaco (2), 25 de Mayo (1) y San Martín (1). Los datos evidencian que la problemática vial atraviesa tanto a los centros urbanos de mayor flujo vehicular como a las rutas de los departamentos periféricos.

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