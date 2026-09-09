La tarde del martes registró dos graves siniestros viales en el departamento Pocito con escasa diferencia de tiempo y distancia. El primer choque ocurrió en la intersección de la Lateral de Ruta Nacional 40 y Calle 7, donde un hombre de aproximadamente 30 años que circulaba en moto colisionó con una camioneta. Tras el impacto, el conductor quedó tendido en el asfalto y debió ser asistido en primera instancia por vecinos del lugar.
Impacto en Pocito: dos motociclistas heridos en menos de 40 minutos
En un radio de apenas 100 metros, dos jóvenes chocaron con camionetas en diferentes esquinas del departamento. Fueron trasladados al Hospital Rawson con politraumatismos.