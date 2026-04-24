Universitario Rugby Club afronta un momento significativo en su historia deportiva: este sábado 25 de abril volverá a competir en el Torneo del Interior B después de 24 años. El equipo sanjuanino recibirá a Tucumán Lawn Tennis Club por la primera fecha de la zona 6, en un duelo que lo reposiciona en la escena nacional del rugby.
Este sábado, Universitario vuelve al Torneo del Interior B tras 24 años
El conjunto sanjuanino debuta este sábado ante Tucumán Lawn Tennis en un partido clave que marca su regreso a la competencia nacional.