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Este sábado, Universitario vuelve al Torneo del Interior B tras 24 años

El conjunto sanjuanino debuta este sábado ante Tucumán Lawn Tennis en un partido clave que marca su regreso a la competencia nacional.

Universitario Rugby Club afronta un momento significativo en su historia deportiva: este sábado 25 de abril volverá a competir en el Torneo del Interior B después de 24 años. El equipo sanjuanino recibirá a Tucumán Lawn Tennis Club por la primera fecha de la zona 6, en un duelo que lo reposiciona en la escena nacional del rugby.

El conjunto dirigido por Fernando Torcivia llega con un presente alentador. La evolución del equipo se ha sostenido en los últimos partidos y el plantel encara este desafío con expectativas altas, enfocado en representar de manera competitiva al rugby local en un torneo exigente.

Enfrente estará un rival de peso. Tucumán Lawn Tennis, vigente campeón del Nacional de Clubes del interior, se caracteriza por su fortaleza en los forwards y dinamismo en los backs, lo que anticipa un compromiso de alta intensidad. A pesar de la jerarquía del rival, Universitario buscará imponer su juego y comenzar el certamen con un resultado positivo.

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El encuentro principal está programado para las 16:00 y contará con el arbitraje de la puntana Nerea Livoni, acompañada por Federico González y Cristian Bonilla como asistentes. Sofía Vildoza y Braian Montaño completan el equipo arbitral.

En paralelo, la agenda del club tendrá otro compromiso relevante ese mismo día. Desde las 12:30, Universitario se medirá ante Jockey Club en el Hipódromo de Rivadavia por el torneo local. En caso de obtener una victoria, el equipo asegurará su lugar en el Top 8 Oro por novena temporada consecutiva, consolidando su regularidad en el ámbito provincial.

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