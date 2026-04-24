Este sábado, Universitario vuelve al Torneo del Interior B tras 24 años

El conjunto dirigido por Fernando Torcivia llega con un presente alentador. La evolución del equipo se ha sostenido en los últimos partidos y el plantel encara este desafío con expectativas altas, enfocado en representar de manera competitiva al rugby local en un torneo exigente.

Enfrente estará un rival de peso. Tucumán Lawn Tennis, vigente campeón del Nacional de Clubes del interior, se caracteriza por su fortaleza en los forwards y dinamismo en los backs, lo que anticipa un compromiso de alta intensidad. A pesar de la jerarquía del rival, Universitario buscará imponer su juego y comenzar el certamen con un resultado positivo.