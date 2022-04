Guardiola sorprendió al describir el estilo de juego de Simeone

El entrenador español sorprendió a los presentes en la sala y argumentó la razón detrás de su razonamiento. “No le gusta tomar riesgos en el armado pero después de eso tiene calidad y juega realmente bien en el tercio final. No quieren tomar riesgos pero cuando la pelota esté en nuestro lado... No voy a nombrar los jugadores de calidad que tienen, lo competitivos que son. Saben qué hacer perfecto dependiendo dónde esté la pelota en el campo, depende el ritmo del partido, siempre encuentran de forma exacta la manera de jugar. Depende dónde está la pelota. Si están ganando, perdiendo. Menos minutos, inicio del encuentro, arranque del segundo tiempo... En ese tipo de situaciones son realmente buenos”, agregó.

Confundido por la respuesta, el periodista volvió a la carga con un planteo más directo: “Entonces no lo ves como parte del público que piensa que Pep juega un fútbol simple y brillante mientras que Simeone juega terrible...”. Ya un poco más molesto, Guardiola fue contundente. “No voy a gastar un segundo en ese estúpido debate. Ni un segundo. Todos tratamos de ganar el partido. Si ellos ganan tendrán la razón y si nosotros ganamos, la tendremos nosotros. En un juego, en un estilo hay muchas cosas. Básicamente depende de la calidad de los jugadores. Yo no jugaré, él tampoco. La diferencia está ahí. Pero este debate... ni un segundo”, cerró el tema.

Por otro lado, le consultaron sobre el protagonismo de los entrenadores en las series de Champions League y se encargó de darle los focos a los verdaderos actores principales: “Me gustaría darte la razón, pero yo no inventé el fútbol. Lo que nosotros hacemos, ya lo hacían en la prehistoria. Nunca he hecho un gol ni he parado un penal. Ojalá fuera tan importante. Pero soy un entrenador muy bueno. Lo que hicimos en el Barça, Bayern... Lo hacían Cruyff y Rexach en el Barcelona. Yo no he inventado nada, soy un visionario cuando gano y cuando pierdo se dice ‘¡Quién se cree este!’. Tengo algunas ideas por mis jugadores, pero ojalá pudiera dar un pase como daba hace mil años. El juego pertenece a los jugadores. Acá estamos para dar una mano”.

Además, recordó sus épocas en el banco del Barcelona para tomar como ejemplo el fútbol que despliega el Atlético de Madrid. “Debemos estar preparados, en el Camp Nou perdiendo nos presionaron y consiguieron varios mano a mano en nuestras salidas. Tienen muchas maneras, es un equipo muy rico tácticamente. Ahora debemos pensar qué hacer para molestarlos un poco”, añadió el español.

Y concluyó con una nueva reflexión: “Capaz estoy equivocado, pero el Atlético no se encierra. Te vienen a buscar, si les hundes y sales bien se ponen atrás, sus delanteros se juntan con el medio y esperan a las transiciones para correr, pero no se encierran porque quieren. Si pueden te van a apretar desde el primer minuto de juego. Si se hace bien el proceso, los hundís. Pero a ellos y a todos los equipos. Igual ustedes los ven más y tal vez yo estoy equivocado, pero esas son mis sensaciones”.