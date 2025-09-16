El Campeonato Argentino de Clube Senior Femenino comenzó este lunes en Mendoza. Los equipos sanjuaninos tuvieron un saldo positivo en cancha de Murialdo. Social, Concepción, UVT, Bancaria, Aberastain y Valenciano ganaron en el estreno. La única derrota fue la del SEC que perdió el duelo entre sanjuaninas con Concepción.
San Juan 8 > Ovación > femenino
Gran cosecha sanjuanina en el inicio del Argentino femenino
Seis equipos sanjuaninos ganaron en el comienzo del Argentino femenino de hockey sobre patines que se juega en Mendoza. Este martes jugarán la fecha 2.