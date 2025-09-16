"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > femenino

Gran cosecha sanjuanina en el inicio del Argentino femenino

Seis equipos sanjuaninos ganaron en el comienzo del Argentino femenino de hockey sobre patines que se juega en Mendoza. Este martes jugarán la fecha 2.

El Campeonato Argentino de Clube Senior Femenino comenzó este lunes en Mendoza. Los equipos sanjuaninos tuvieron un saldo positivo en cancha de Murialdo. Social, Concepción, UVT, Bancaria, Aberastain y Valenciano ganaron en el estreno. La única derrota fue la del SEC que perdió el duelo entre sanjuaninas con Concepción.

La fecha 2 se disputará este martes y algunos equipos pueden asegurarse un lugar en los cuartos de final de la competencia. La programación comenzará a las 12 y culminará sobre las 23.

Argentino de Clubes senior femenino

Fecha 2 – Martes:

Te puede interesar...

12.00; Aberastain – Bancaria

13.30; Ciudad (Bs. As.) – Valenciano

15.00; Social – UVT

16.30; Concepción – Huracán (Bs. As.)

18.00; IMPSA (Mza) – SEC

19.30; Murialdo (Mza) – GEBA (Bs. As.)

21.00; Godoy Cruz (Mza) – Maipú Giol (Mza)

Posiciones:

Posiciones hockey sobre patines - argentino femenino f1

Temas

Te puede interesar