Gran cosecha sanjuanina en el inicio del Argentino femenino

El Campeonato Argentino de Clube Senior Femenino comenzó este lunes en Mendoza. Los equipos sanjuaninos tuvieron un saldo positivo en cancha de Murialdo. Social, Concepción, UVT, Bancaria, Aberastain y Valenciano ganaron en el estreno. La única derrota fue la del SEC que perdió el duelo entre sanjuaninas con Concepción.