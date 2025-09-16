Las cabo, Mariana Gómez y Cintia Ruarte, junto al agente. Cristian Ochoa de la Comisaría 9° colaboraron en el nacimiento de una bebé en plena madrugada, tras ayudar a una joven madre en su domicilio. El hecho ocurrió en la Finca Pringles, ubicada en calle Oviedo entre Caseros y Salta.
Dio a luz a su hija en su casa con la ayuda de tres policías
El parto ocurrió en una finca en Caucete. Al llegar al lugar la mujer se encontraba en un avanzado trabajo de parto. La bebé nació antes de la llegada de la ambulancia.