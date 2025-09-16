Dio a luz a su hija en su casa con la ayuda de tres policías

El llamado al 911 alertó sobre una joven con trabajo de parto en curso, por lo que personal policial llegó de inmediato al lugar. Allí entrevistaron a su pareja, quien confirmó que la mujer cursaba la semana 39 de embarazo.

Los efectivos ingresaron a la habitación y constataron que la madre presentaba contracciones avanzadas. En contacto con la línea 107 de emergencias médicas, siguieron las indicaciones brindadas por el operador.