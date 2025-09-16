"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > policías

Dio a luz a su hija en su casa con la ayuda de tres policías

El parto ocurrió en una finca en Caucete. Al llegar al lugar la mujer se encontraba en un avanzado trabajo de parto. La bebé nació antes de la llegada de la ambulancia.

Las cabo, Mariana Gómez y Cintia Ruarte, junto al agente. Cristian Ochoa de la Comisaría 9° colaboraron en el nacimiento de una bebé en plena madrugada, tras ayudar a una joven madre en su domicilio. El hecho ocurrió en la Finca Pringles, ubicada en calle Oviedo entre Caseros y Salta.

El llamado al 911 alertó sobre una joven con trabajo de parto en curso, por lo que personal policial llegó de inmediato al lugar. Allí entrevistaron a su pareja, quien confirmó que la mujer cursaba la semana 39 de embarazo.

Los efectivos ingresaron a la habitación y constataron que la madre presentaba contracciones avanzadas. En contacto con la línea 107 de emergencias médicas, siguieron las indicaciones brindadas por el operador.

Te puede interesar...

Tras unos minutos de asistencia, la mujer dio a luz a una bebé de sexo femenino llamada Laila Olivia. Luego fue asistida por la ambulancia interna 114 y trasladada junto a su hija al hospital César Aguilar.

En el centro de salud fueron atendidas por la médica de guardia, quien confirmó que ambas se encontraban en buen estado. La recién nacida pesó 3,320 kilos y quedó en observación junto a su madre.

Temas

Te puede interesar