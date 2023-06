Garnacho confirmó que jugará para la Selección Argentina

"Cuando me llamaron no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí y lo tenía claro. Es una Selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está contenta. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá y si no debuto en la gira, no importa. Yo ya sé que quiero estar con Argentina y se dará", confirmó Garnacho, dejando en claro que su postura es inamovible y no cambiará su decisión de jugar para el equipo de Lionel Scaloni.