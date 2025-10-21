"
Gallardo tiene un par de dudas en River, de cara a semis de la Copa Argentina

River enfrenta a Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina 2025, el próximo viernes 24 de octubre, y Marcelo Gallardo comenzó la semana con buenas noticias de cara al duelo frente al conjunto mendocino, aunque tiene dos dudas.

El Millonario dejó la mala racha atrás con el triunfo ante Talleres en el Torneo Clausura, por lo que se enfoca en el trascendental encuentro que se disputará en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

El Muñeco comenzó la jornada del lunes con la noticia de que Enzo Pérez y Marcos Acuña están en condiciones para regresar al equipo, por lo que ambos podrían ser titulares. Pero también es cierto que el volante central lleva un mes de inactividad y eso puede generarle incertidumbre al técnico.

Así y todo, podría regresar en el XI titular Giuliano Galoppo, por lo que pelea un puesto con Pérez en el mediocampo con vistas al cruce por la Copa Argentina.

Sumado a esto, se confirmó que Lautaro Rivero no sufrió ninguna lesión frente a Talleres y que se retiró del campo de juego por una malestar estomacal. Por lo tanto, la revelación del Millonario continuará siendo titular.

Teniendo en cuenta todo esto, el equipo tendría un par de modificaciones, saliendo Santiago Lencina en la zona media y Milton Casco dejaría su lugar para que juegue Acuña. En el ataque, la incógnita pasa por el acompañante de Maxi Salas. Ahora Gallardo analiza si pone a Sebastián Driussi o se inclina por Facundo Colidio.

La formación de River vs. Independiente Rivadavia

De esta manera, el equipo de River ante Independiente Rivadavia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Enzo Pérez o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Facundo Colidio y Maxi Salas.

