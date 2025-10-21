El Millonario dejó la mala racha atrás con el triunfo ante Talleres en el Torneo Clausura, por lo que se enfoca en el trascendental encuentro que se disputará en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba.
Gallardo tiene un par de dudas en River, de cara a semis de la Copa Argentina
River enfrenta a Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina 2025, el próximo viernes 24 de octubre, y Marcelo Gallardo comenzó la semana con buenas noticias de cara al duelo frente al conjunto mendocino, aunque tiene dos dudas.