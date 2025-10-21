Gallardo tiene un par de dudas en River, de cara a semis de la Copa Argentina

Sumado a esto, se confirmó que Lautaro Rivero no sufrió ninguna lesión frente a Talleres y que se retiró del campo de juego por una malestar estomacal. Por lo tanto, la revelación del Millonario continuará siendo titular.

image

Teniendo en cuenta todo esto, el equipo tendría un par de modificaciones, saliendo Santiago Lencina en la zona media y Milton Casco dejaría su lugar para que juegue Acuña. En el ataque, la incógnita pasa por el acompañante de Maxi Salas. Ahora Gallardo analiza si pone a Sebastián Driussi o se inclina por Facundo Colidio.

La formación de River vs. Independiente Rivadavia

De esta manera, el equipo de River ante Independiente Rivadavia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Enzo Pérez o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Facundo Colidio y Maxi Salas.