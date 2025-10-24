Franco Colapinto lanzó dos libros acerca de su historia

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franco Colapinto (@francolapinto)

“Hace años que vivo corriendo atrás de un sueño. Hoy puedo contarlo con mis palabras: Soy Franco y Nací para correr son mis dos libros nacidos de una misma pasión. Ojalá los disfruten tanto como yo disfruté escribirlos Conseguilos antes que nadie, en Mercado Libre”, escribió el corredor de la escudería gala en el posteo.

Los mismos ya se encuentra disponible a través del sitio web de la empresa argentina, máximo sponsor del criollo, pero estará a la venta en todas las librerías del país a partir del sábado 1 de noviembre.

Tras la polémica ocurrida en el GP de Estados Unidos donde el equipo francés pidió “mantener las posiciones” de los pilotos y Colapinto desobedeció el pedido de Alpine, el piloto albiceleste buscará sumar sus primeros puntos en la actual campaña de la ‘Máxima’.

Además, el nacido en Pilar buscará dejar un buen desempeño, como el que viene mostrando en los últimos circuitos (superó en 4 oportunidades a Pierre Gasly de las últimas 6 carreras), para lograr sellar su renovación con la entidad europea.