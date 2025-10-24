"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Colapinto

Franco Colapinto lanzó dos libros acerca de su historia

Franco Colapinto, el piloto de Fórmula 1, presentó su dos libros. Uno dirigido para adolescentes y adultos y otro a un público más infantil.

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, anunció en redes sociales el lanzamiento de dos libros acerca de su historia mientras se prepara para disputar el Gran Premio de México con Alpine.

En una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, el joven pilarense expuso los dos volúmenes que narran sus vivencias hasta que consiguió alcanzar la máxima categoría del automovilismo con 22 años.

"Soy Franco. La Carrera empieza con un sueño" y "Nací para correr. Mi carrera hacia la Fórmula 1" son los nombres de los dos escritos publicados por Penguin Random House. El primero cuesta $22.999 y es la versión para adolescentes y adultos, mientras que el segundo tiene un precio de $19.999 y está dirigido a un público más infantil.

Te puede interesar...

Embed

“Hace años que vivo corriendo atrás de un sueño. Hoy puedo contarlo con mis palabras: Soy Franco y Nací para correr son mis dos libros nacidos de una misma pasión. Ojalá los disfruten tanto como yo disfruté escribirlos Conseguilos antes que nadie, en Mercado Libre”, escribió el corredor de la escudería gala en el posteo.

Los mismos ya se encuentra disponible a través del sitio web de la empresa argentina, máximo sponsor del criollo, pero estará a la venta en todas las librerías del país a partir del sábado 1 de noviembre.

Tras la polémica ocurrida en el GP de Estados Unidos donde el equipo francés pidió “mantener las posiciones” de los pilotos y Colapinto desobedeció el pedido de Alpine, el piloto albiceleste buscará sumar sus primeros puntos en la actual campaña de la ‘Máxima’.

Además, el nacido en Pilar buscará dejar un buen desempeño, como el que viene mostrando en los últimos circuitos (superó en 4 oportunidades a Pierre Gasly de las últimas 6 carreras), para lograr sellar su renovación con la entidad europea.

Temas

Te puede interesar